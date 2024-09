Lasso estrenará nuevo tema musical titulado “Ese final ya me lo sé”

El talento venezolano sigue subiendo como la espuma, y es que el cantante Andrés Lazo, mejor conocido como “Lasso”, dio a conocer que lanzará un nuevo tema musical que lleva por nombre “Ese final ya me lo sé”, que hará latir los corazones de sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Ojos marrones” mostró cómo guardaba desde el 3 de enero del pasado 2023 la composición de este sencillo, el cual, va orientado a un ritmo contagioso con una letra escrita por un corazón enamorado, pero, no correspondido.

En el post, también compartió 10 segundos a capela de lo que fue el proceso de creación de esta canción, donde parte del coro decía “Ya sé que vas a terminarme por otro, y no me importa. Ya sé que voy a tener el corazón roto, y no me importa”.

La publicación, hecha este lunes, supera los 22 mil me gustas y un sinfín de comentarios de sus fanáticos, quienes esperan ansiosamente que este estreno supere con crecer el éxito de la canción que lo acreditó dueño de un Latin Grammy: “Ojos marrones”.