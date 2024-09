Elton John reveló que perdió la vista de un ojo

El cantante británico Elton John compartió, a través de su cuenta de Instagram, un comunicado donde explicó que ha estado lidiando con una grave infección en uno de sus ojos que está limitando su visión.

“He estado afrontando una severa infección en el ojo que lamentablemente me dejó con visión limitada en uno de ellos. Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y tomará un poco de tiempo antes de que la visión vuelva al ojo afectado”, explicó el intérprete de “Don’t go breaking my heart”.

También agradeció al equipo médico y a su familia por acompañarlo durante estas semanas. “He pasado el verano tranquilo recuperándome en casa”, añadió.

Además, aseguró que se siente muy positivo gracias al progreso que ha tenido su recuperación hasta ahora.