Selena Gómez y Benny Blanco se habrían comprometido

Los rumores de compromiso entre Selena Gómez y Benny Blanco no hacen más que intensificarse. La intérprete de ‘Lose You to Love Me’ fue vista recientemente en Burbank luciendo un anillo de oro en su dedo anular, lo que encendió las alarmas entre sus fans.

La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a Selena con un look casual, disfrutando de un almuerzo. Sin embargo, fue el detalle del anillo lo que captó toda la atención.

La joya, sencilla pero llamativa, coincide con las especulaciones que surgieron tras una historia de Instagram en la que Selena cubrió estratégicamente su dedo anular con un emoji.

Pero eso no es todo. A los rumores del anillo se suma otro detalle que ha avivado las sospechas: Selena Gómez comenzó a seguir en TikTok a una reconocida wedding planner en Los Ángeles.

Este hecho, aparentemente menor, ha sido interpretado por muchos como una señal de que la cantante podría estar organizando su propia boda.

Selena y Benny Blanco confirmaron su relación a mediados de 2023 y desde entonces no han dudado en mostrar su amor en redes sociales. La pareja se ha convertido en una de las favoritas de los fans, quienes celebran su estabilidad y complicidad.

Hasta el momento, ni Gómez ni el productor han confirmado oficialmente su compromiso. Sin embargo, las pistas son cada vez más evidentes y los fans están convencidos de que la boda está más cerca de lo que imaginamos.

Con información de Primicia