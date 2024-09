¡Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron!

La exitosa gira de conciertos de Luis Miguel continúa. El cantante se ha mostrado, cada vez, más accesible con público.

Justamente, hace poco, cuando El Sol decidió saludar a fanáticos que lo abordaron en un lugar público; llamó la atención que guardara en el bolsillo de su saco lo que parecía ser un anillo de matrimonio.

Eso, encendió las alarmas de que este famoso por fin había dejado la soltería para casarse con su novia Paloma Cuevas.

Ahora, el gran amigo del artista, Rafael Herrerías, confirma que sí hubo boda.

“Sí, claro [me invitaron a la boda]”, confirmó el empresario a los medios de comunicación durante un evento para líderes mexicanos.

“Sí [recibí la invitación], pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá [de Marsella]; no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, explicó.

“Tenía a mi señora madre y no podía [asistir]”, añadió.

Herrerías confesó que “le di felicitaciones, claro” al artista por haber contraído nupcias, pero descartó que los esposos quieran convertirse en padres juntos.

“No creo que [tengan hijos juntos]. Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades”, mencionó.

Respecto a la luna de miel, quien fuera administrador de la Plaza de Toros de la Ciudad de México, aseguró que desconoce donde se llevó a cabo la Luna de miel. “[Luis Miguel] está trabajando; no sé decir”, advirtió.

Rafael Herrerías dejó claro que sí bien “soy amigo” del artista, no ha podido hablar con Luis Miguel, pero está contento de que ahora haya contraído nupcias con Paloma Cuevas y solo tiene para ellos los mejores deseos.

“Tengo tres o más de cuatro semanas de no hablar con él”, reveló. “Es una gran mujer, a final de cuentas. Él la aprovecha. Que bueno que estén contentos, que estén bien”.