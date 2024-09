Kate Middleton anunció que está “libre de cáncer” tras finalizar la quimioterapia

La princesa de Gales, Kate Middleton, está “libre de cáncer” tras completar el tratamiento de quimioterapia y planea volver a compromisos públicos limitados en los próximos meses, según anunció en un video publicado en sus redes sociales.

En ese mensaje difundido por el palacio de Kensington, Kate Middleton dice sentirse aliviada por haber terminado su tratamiento de quimioterapia preventiva tras nueve meses “increíblemente duros” y “aterradores” para ella y su familia. “Ahora me centraré en hacer todo lo que pueda para mantenerme libre de cáncer”.

La princesa ha añadido que su “camino hacia la curación y la plena recuperación es largo y debo seguir tomando cada día como viene”. Se refiere a “aguas tormentosas” y a un camino desconocido por delante.

“A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que siento al haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia”, afirmó la esposa del heredero británico.

“El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos. Con humildad, también te enfrenta a tus propias vulnerabilidades de una forma que nunca antes habías considerado y, con ello, a una nueva perspectiva de todo“, añade.

“Este tiempo nos ha recordado sobre todo a William y a mí que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas sencillas pero importantes de la vida, que tantos de nosotros a menudo damos por sentadas. Simplemente por amar y ser amado“, afirma. “Ahora me centro en hacer todo lo que pueda para no tener cáncer. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene”.

“No obstante, estoy deseando volver al trabajo y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses, cuando pueda”, asegura en el comunicado.

“A pesar de todo lo que ha pasado antes, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida. William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos sacado una gran fuerza de todos los que nos están ayudando en estos momentos”. “La amabilidad, empatía y compasión de todos ha sido realmente una lección”.