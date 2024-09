Kany García reveló por qué le gustaría hacer una colaboración con Karol G y no con Shakira

La cantante puertorriqueña Kany García se hizo tendencia en redes sociales tras mostrar su favoritismo o inclinación por Karol G sobre Shakira, quien es más contemporánea con ella.

Fue durante una entrevista para Vibra Bogotá que la boricua develó las razones por las que prefiere más a la reguetonera y no a la expareja de Gerard Piqué, además de destacar el empoderamiento que ambas han creado en la industria musical.

“No, yo me voy con Karol G a full. Karol G me encanta porque es una mujer que empodera, y no es que Shakira no lo sea, pero Karol G es una mujer que en estos últimos tiempos ha roto un montón de estereotipos”, dijo Kany García en medio de la conversación.

De esta misma manera, la vocalista mencionó que Karol G logró cambiar el molde de las cosas que se presentaban en Latinoamérica en relación a la mujer urbana.

“Karol cambió el sentido de lo que siempre se ha considerado una mujer urbana, ella se arriesgó a hacer un montón de cosas que solamente hacía en Colombia y ahora ella representa muchas otras cosas alrededor del mundo, logrando dejar huella, por ejemplo, volver a hacer estadios, que desde Shakira no se hacían”, expresó García.

Estas declaraciones de Kany desataron una ola de comentarios en las plataformas digitales, puesto que varios aplaudieron los elogios que les hizo a la intérprete de Provenza, mientras que otros la criticaron por mencionar que tiene una “situación personal” con Shakira, quien hasta el momento no ha emitido ningún comentario sobre el tema.

Con información de 2001