Osman Aray regresa a la televisión nacional

El animador venezolano, Osman Aray anunció a través de sus redes sociales que estará de vuelta en la televisión nacional venezolana a través de Televen.

El animador criollo informó a través de su cuenta de Instagram, que estará en el canal de la bolita roja con su programa “Se Pone Caliente”.

“Con mucha emoción anuncio mi regreso a la televisión venezolana, el lugar que me hizo soñar en grande y alcanzar muchas de las metas que me he trazado en la vida después de casi seis años viviendo en los Estados Unidos. Estoy feliz de compartir con ustedes que mi proyecto “Se Pone Caliente” será transmitido en una versión original para mi casa TELEVEN”, escribió en la red social de la camarita.

Junto a lo escrito, el animador compartió una fotografía con el contrato del canal la mañana de este 11 de septiembre.

“Estoy muy agradecido con todo el equipo que lo ha hecho posible y todo el trabajo que haremos siempre será con ética, dedicación, amor y respeto profundo por el espectáculo. (…) Volver a la pantalla venezolana me llena de energía, de gratitud y de ganas de seguir construyendo mis sueños en un país que lo tiene todo. Gracias, gracias, gracias”, agregó Osman Aray.

Con información de 2001