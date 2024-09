Jon Bon Jovi salva a una mujer a punto de saltar de un puente

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi salvó la vida de una mujer que estaba a punto de saltar del puente peatonal John Seigenthaler en Nashville (Tennessee) este martes.

El intérprete de ‘Livin’ on a Prayer’ se encontraba en el puente junto con su equipo cuando se percató del aparente intento de suicidio. Se acercó a la mujer y se puso a hablar con ella durante varios minutos, ayudándola a regresar a la parte segura del puente y abrazándola para asegurarse de que estaba fuera del peligro.

“Se necesita de todos nosotros para mantenernos a salvo”, comentaron desde la Policía de Nashville, que agradeció al cantante por ayudar a convencer a la mujer de que se alejara de la cornisa del puente.

Jon Bon Jovi recently helped rescue a distraught woman from the ledge of a bridge in Nashville. It was caught on video. Metro Nashville PD released the amazing moment. pic.twitter.com/Ue6neq2njx

