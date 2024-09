Cardi B dio a luz a su tercer bebé

La cantante de raíces dominicanas, Cardi B, anunció este jueves la llegada al mundo de su tercer retoño, al compartir en redes fotografías y videos tomados en la cama del hospital en el que dio a luz el pasado 7 de septiembre.

“La cosa más hermosa 🌸🌸 9/7/24 💖💖💖”, escribió la artista junto a una galería de imágenes, en la que se la ve acompañada del papá de la bebé, el rapero Offset, del que está en proceso de divorcio.

En las imágenes también se ve a los dos primeros hijos de la cantante con el cantante: Kulture, de 6 años, y Wave, 3, ya ejerciendo de hermanos mayores de la pequeña.

“Con cada final llega un nuevo comienzo!”, explicó la artista de 31 años en su post . “Me siento tan agradecida de haber compartido esta época contigo, me has traído más amor, más vida ¡y sobre todo un poder renovado!. ¡Eres el recordatorio de que puedo tenerlo todo!”.

“¡Tú me has recordado que no tengo que escoger entre la vida, el amor y la pasión!”, prosiguió la cantante —cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar—. “¡Te amo tanto y no puedo esperar a que tú veas todo lo que he logrado [y] lo que me has impulsado a hacer! Es mucho más fácil enfrentar los vuelcos de la vida agachado, pero tú, tu hermano, y tu hermana, me han enseñado que vale la pena luchar!”.

Con información de People en Español