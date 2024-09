Stefanía Fernández revela por qué entregó su vida a Dios

La Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, habló recientemente del momento en el cual comenzó su camino en el cristianismo, tras mantener una conexión con Dios.

Durante una entrevista que le concedió a la periodista Shirley Varnagy, la exreina de belleza venezolana relató que, tiempo después de su coronación en el concurso internacional, sentía que le faltaba algo.

“Me encontré en un momento sola en mi apartamento en Nueva York siendo Miss Universo y dije ‘¿Esto es todo? Señor, no puede ser que esto sea todo, yo quiero algo que realmente me dé paz y me llene el corazón’. No era el triunfo ni el reconocimiento de las personas”, contó.

Asimismo, en medio de la conversación Fernández confesó que, pese a que en ese instante viajaba por el mundo y conocía diferentes países y culturas, enfrentó una etapa triste en su vida.

“Irónicamente me encontraba sola, yo cuando miraba a los lados decía ‘estoy sola, me siento sola, siento que algo me falta. Yo sé que en el único lugar que yo voy a encontrar esta tranquilidad es en ti’”, agregó.

Luego de estas palabras que la también empresaria le dedicó a Dios en aquel momento, obtuvo una respuesta que la impactó.

“Esto es difícil de entender, este es mi testimonio y yo sé que mucha gente va a decir que es difícil de entender, pero yo escuché un susurro en mi oído que dijo ‘hija mía, es hora de tomar un camino. No puedes ser tibia, o eres fría o eres caliente, pero no quiero a una sierva tímida’”, manifestó Fernández.

Con información de 2001