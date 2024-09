Denuncian al Miss Mundo por no aceptar mujeres con hijos

Una madre de Nueva York presentó una denuncia contra los concursos de belleza Miss América y Miss World (Miss Mundo) por no permitir competir a mujeres con hijos o casadas, según destacó en su portal web la revista People.

La queja fue presentada en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York. En la misma, Danielle Hazel, que tuvo un hijo a los 19 años, señaló que los requisitos de ambas competencias son “discriminatorios”.

Hazel, de 25 años y con un hijo de seis, es representada en el proceso por la abogada Gloria Allred. La letrada está especializada en la igualdad de género y ha defendido con anterioridad a personalidades como O.J. Simpson.

Cabe destacar que ambas competencias de belleza están vinculadas en ese país. De hecho, la ganadora del Miss América representa a EE.UU. en el Miss Mundo global.

De acuerdo al People, Hazel está impugnando el requisito en la corte con le objetivo de que le permitan competir en un futuro. La mujer alega que la referida exigencia la descarta de entrada en la competencia porque tiene un hijo que es su dependiente legal.

Cabe recordar que las normas de Miss Mundo y Miss América son bastante claras. En las mismas se establece que las candidatas deben estar “solteras, no tener hijos, no estar embarazadas y no tener dependientes legales”.