Karol G y Katy Perry encendieron la energía femenina en Rock in Río

Karol G llevó al público de Rock in Río a un clímax absoluto este viernes, durante la quinta jornada del festival, en la que debutó con una puesta en escena vibrante y arrebatadora.

En el día dedicado a las mujeres, la artista colombiana interpretó varios temas de su exitoso álbum Mañana será bonito, que la catapultó al estrellato y le valió dos Grammy Latinos.

La cantante de 33 años hizo vibrar a las 100.000 personas presentes con éxitos como “Amargura”, “Contigo”, “Tusa” y “Bichota”, en un espectáculo que combinó reguetón, pop urbano, ritmos afro, funk carioca y electrónica.

Karol G también rindió homenaje al cantautor Sergio Méndes con una presentación de samba. Uno de los momentos más aplaudidos fue la aparición de la drag queen brasileña Pabllo Vittar, junto a la francesa Yselt y la cantante iraní Sevdaliza, coautoras de “Alabí”, que enloquecieron a un público mayoritariamente joven y del colectivo LGTBI.

Katy Perry, por su parte, fue la encargada de cerrar la jornada en el ‘Palco Mundo’, el escenario principal del festival.

La cantante hizo su gran entrada colgada bajo una inmensa mariposa cantando ‘Womans’s World’ y, posteriormente, deleitó a sus fans con clásicos como “I Kissed a Girl”, “Dark Horse”, “Teenage Dream” y “Firework”.

En el ‘Palco Sunset’, la brasileña Iza ofreció un show lleno de energía a pesar de su avanzado embarazo. Temas como “Dona de mim”, “Pesadao”, “Meu Talismã” y “Brisa” resonaron en la “Ciudad del Rock”.

Otras presentaciones de la noche fueron las de Cyndi Lauper y Gloria Gaynor, quienes revivieron el pop y el disco de los años 80 con clásicos como “Time After Time”, “True Colors”, “Killing Me Softly” y “I Will Survive”.

Rock in Río, que abrió sus puertas el 13 de septiembre, espera atraer a unos 700.000 espectadores en sus siete noches de conciertos, que culminarán el próximo domingo.

Desde su debut histórico en enero de 1985, el festival ha reunido a más de 12.6 millones de personas en sus 24 ediciones, de las cuales 10 se han celebrado en Río de Janeiro y el resto en Lisboa, Madrid y Las Vegas.

