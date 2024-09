Rosalía anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Omega’

La cantante española Rosalía anunció el lanzamiento de una canción junto a Ralphie Choo el próximo 25 de septiembre que se llamará ‘Omega’.

La cantante publicó en su canal de Whatsapp un vídeo en el que se encontraba en una montaña rusa junto a Choo y muestra una entrada con el título ‘Omega’ y una fecha, 25 de septiembre a las 12.00 horas que parece indicar el momento del estreno y que coincide con su cumpleaños, según recordó.

Previamente, Rosalía había anticipado en un pequeño fragmento a capela del que podría ser uno de sus nuevos temas, aparentemente una copla, y que podría formar parte de su próximo proyecto musical.

“Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao”, canta en un audio que compartió con los seguidores de su canal en WhatsApp.

A falta de vestir el tema con su producción y a tenor de la melodía y su contenido, en una primera escucha parece que Rosalía indagará en esta canción en el ámbito de la copla, un territorio que pisó levemente en su primer álbum, ‘Los Angeles’ (2017), de corte más flamenco.

Con información de EFE