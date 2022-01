Las Spice Girls se reencontrarán en una reunión especial

Las Spice Girls, famoso grupo de chicas de los años noventa, se reunirán nuevamente en la boda de Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, con la actriz Nicola Peltz.

La madre del joven, Victoria, invitó a sus excompañeras de la banda. El medio estadounidense The Sun On Sunday confirmó que Emma Bunton, Mel C, Mel B y Geri Horner recibieron sus invitaciones y esperan con ansias el gran día.

Una de las fuentes cercanas a las chicas comentó que “fue una invitación encantadora y las chicas están muy emocionadas de asistir” y agregó que “será la primera vez que ellas estén juntas socialmente en mucho tiempo, por lo que están ansiosas de tener la oportunidad de ponerse al día”.

Hasta ahora, las Spice Girls no han confirmado si serán uno de los grupos que actuarán el día de la boda, la cual se llevará a cabo el 9 de abril de este año.