Marjorie de Sousa reveló que se quitó los implantes mamarios

Marjorie de Sousa anunció que se sometió a una intervención para retirar sus prótesis mamarias. La actriz venezolana, de 44 años de edad, reveló que tomó la decisión tras enfrentar por años una serie de síntomas que relaciona con el llamado Síndrome de Asia

La artista caraqueña narró en un video compartido en su cuenta de Instagram que la operación, que se realizó en Colombia, la llevó a cabo un “médico muy reconocido” que se está dedicando a retirar este tipo de implantes a mujeres que han presentado síntomas molestos a causa de estos. La intérprete, según dijo, estuvo 16 días en Barranquilla recuperándose del procedimiento.

“Ya llevo tres meses que me explanté. Me siento muy feliz de haber tomado esta decisión. De verdad no lo hacía por miedo, ahorita les habló desde el corazón, y les quiero decir que si hay algo que te está haciendo lucir incómoda, que si hay algo que te está dando un alerta en tu cuerpo, hazle caso, escúchale”, comentó la villana de telenovelas como ‘La desalmada’ o ‘Golpe de suerte’.

De Sousa señaló que tras determinarse que debía cambiar sus implantes, la mayoría de los médicos consultados le ofrecieron como opción colocarle unos nuevos. Sin embargo, a ella no le interesaba cambiar las prótesis para luego, dentro de unos 10 años, tener que sustituirlas de nuevo. Por lo que optó que retirarlas.