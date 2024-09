Johnny Depp comparó su juicio con una telenovela

Para Johnny Depp la batalla legal con Amber Heard fue como una “telenovela”, destacó el portal especializado The Hollywood Reporter. El actor estadounidense pasó la página y recordó aquella batalla legal como un episodio más en su vida, según dijo durante su aparición en el Festival de San Sebastián, en España..

“Cada personaje tiene su historia porque estoy seguro de que podemos decir que he pasado por varias cosas aquí y allá… Tal vez la tuya no se convirtió en una telenovela. Quiero decir, literalmente, televisada”, dijo Depp durante la presentación de su nueva película, ‘Modi: Three Days on the Wing of Madness’ (‘Tres días en las alas de la locura’), protagonizada por Riccardo Scamarcio, Al Pacino y Stephen Graham.

El actor tiene claro que toda la batalla legal forma parte del pasado. “Todos experimentamos y pasamos por lo que pasamos. Y esas cosas que podemos vivir, recordar y usar, nunca las olvidas”, agregó.

Cabe recordar que el polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que se llevó a cabo en 2022 y se prolongó durante seis semanas, concluyó con una sentencia de 10 millones de dólares de multa contra la actriz de ‘Aquaman’ por difamar al intérprete de ‘Piratas del Caribe’, al referirse a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna publicada en el diario ‘The Washington Post’.

Depp, por su parte, también fue declarado culpable de difamar a la intérprete, a través de su abogado, en declaraciones hechas en 2015. Fue condenado a pagarle dos millones de dólares.

Con información de Últimas Noticias