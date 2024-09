Estrenan tema inédito de José José ‘Ya No Pienso En Ti’

Durante un proceso rutinario de conservación y digitalización de cintas, el ingeniero de audio de Sony Music México, Edson R. Heredia, descubrió ‘Ya No Pienso En Ti’, un tema inédito de José José. El lanzamiento tuvo lugar en exclusiva a través de Spotify Singles, con motivo del quinto aniversario luctuoso del querido cantante mexicano.

“Fue un momento mágico”, relató Heredia, quien posteriormente investigó más sobre la grabación, descubriendo que fue realizada el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra, con David Hunt como ingeniero de sonido y Tom Parker como productor.

‘Ya No Pienso En Ti’ es una balada de desamor en la que José José, con su inconfundible calidad interpretativa, expresa su proceso de recuperación tras una ruptura. “Ya me convencí de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí/ Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor/ Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor”, dice parte de la emotiva letra.

Para este lanzamiento, Edson R. Heredia y Memo Gil, ambos ganadores de múltiples Latin Grammys, realizaron una nueva mezcla, reviviendo la voz del “Príncipe de la Canción” en 2024 como un regalo para sus fans, cinco años después de su partida.

“Son de esos hallazgos que nos siguen enviando del cielo”, comentó con nostalgia José Joel, hijo de José José, en exclusiva a Billboard Español. “Es algo muy bonito que permite seguir recordando a mi padre a pesar de su ausencia. Estamos muy agradecidos con Sony Music México porque continúan perpetuando el legado de José José”.

José Joel, quien se encuentra en una gira por México interpretando tanto su repertorio como el de su padre, mencionó que este 28 de septiembre rendirán un homenaje a José José en el Parque de la China, en la Colonia Clavería de la Ciudad de México, junto a su madre, Anel Noreña, y los fans que siempre los han apoyado.

El cantante también adelantó que interpretará por primera vez en el evento el tema ‘Sangre De Tu Sangre’, una respuesta a la inolvidable ‘La Fuerza De La Sangre’, que padre e hijo grabaron para el álbum Grandeza Mexicana de 1994.

José José es indudablemente uno de los más grandes íconos de la música en español. Conocido por éxitos como ‘El Triste’, ’40 Y 20′ y ‘Amar Y Querer’, vendió millones de discos y actuó en recintos tan emblemáticos como el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York. A lo largo de sus más de 55 años de carrera, grabó 36 álbumes, lanzó 30 compilaciones de grandes éxitos y varios proyectos conceptuales.

Sus producciones superaron los 100 millones de unidades vendidas, según su disquera, obteniendo múltiples certificaciones de oro, platino y diamante. José José recibió varios de los premios más importantes de la música, como el Premio Billboard de la Música Latina a la Trayectoria Artística en 2013, el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2004, y el premio a la Persona del Año 2005 de la Academia Latina de la Grabación. También develó su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2004.

En las listas de Billboard, José José colocó 20 canciones en Hot Latin Songs, con 13 de ellas en el top 10 y cuatro en el número 1, incluyendo ‘Soy Así’, ‘Y Quién Puede Ser’, ‘Amnesia’ y ‘Quién Como Tú’, la cual permaneció 10 semanas en la cima en 1989. Asimismo, tuvo 20 entradas en Top Latin Albums, alcanzando el top 10 en 2003 con El Príncipe Con Trío Vol. 1.

José José, cuyo nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz, falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años, tras haber confirmado en 2017 que padecía cáncer de páncreas. A pesar de su partida, su música sigue viva en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, como lo demuestran sus 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

