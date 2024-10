Argenis Carruyo excluido de ‘La Bajada de La Chinita’

Argenis Carruyo esperaba formar parte del festejo. Luego de haber planeado su show para ese día, junto a otros gaiteros de la talla de ‘Los Cardenales del Éxito’, resulta que, el artista fue excluido de la lista de talentos que acompañarán a La Chinita ese día en la Basílica.

De acuerdo una información suministrada por el periodista Jhosele Sarabia, Carruyo está confundido por la noticia, ya que, no entiende la razón por la que no lo tomaron en cuenta para esta fecha tan especial.

“Nadie me explica, nadie me atiende, nadie me ofrece las razones del por qué me excluyeron de la programación, todo estaba listo para recibir a La Chinita en su retorno, acompañado de Cardenales del Éxito de Édgar Luzardo, pero ya no será posible”, dijo con voz quebrada.

El guarachero de 71 años, afirmó estar “dolido, triste y decepcionado, pero nadie le quitará su amor chiquinquireño”.

Por otro lado, Edwin Prieto, jefe de prensa de La Basílica, recalcó que, “El Volcán de América” nunca estuvo pautado para dicho evento y, quienes recibirán a la patrona de los zulianos luego de su procesión será el grupo Alitasía.

¡SÍ FUE INVITADO!

Ante las declaraciones que desmentían su invitación al espectáculo, el intérprete de “Quién como yo” se pronunció en redes sociales para aclarar la situación.

“Han querido hacer ver que yo me invité solo para la bajada de la virgen. ¡No! Fueron Los Cardenales del Éxito que me invitaron. Eso fue todo y, yo llamé al padre Eduar Andrade y me dijo: ‘eso es lo que está planteado’”, explicó.

Con información del Meridiano