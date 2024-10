Kim Kardashian aboga por la libertad de los hermanos Menéndez

Kim Kardashian, reconocida estrella de “Keeping Up With The Kardashians” y empresaria, ha dado de que hablar tras para pedir justicia por los hermanos Erik y Lyle Menéndez.

La también fundadora de la marca SKIMS, visitó a los hermanos en prisión y, posteriormente, solicitó un nuevo juicio para ellos. En una carta publicada por NBC News, la socialicé abogó por la liberación de Lyle, de 56 años, y Erik, de 53, quienes fueron condenados por asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989.

Exige la reapertura del caso

Cabe destacar, que el pasado de los hermanos ha vuelto a ser objeto de interés mediático tras el estreno de la serie “Monsters” en Netflix.

En su carta, Kim Kardashian, quien ha estudiado leyes, expresó: “Todos somos productos de nuestras experiencias, las cuales moldean quienes somos y quienes seremos. Fisiológicamente y psicológicamente, el tiempo nos cambia, y dudo que alguien afirme ser la misma persona que era a los 18 años. Yo sé que yo no lo soy”.

Asimismo, Kardashian subrayó que los hermanos han declarado haber sido “sexualmente, físicamente y emocionalmente abusados durante años por sus padres”. Según Erik, su padre José Menéndez comenzó a violarlo cuando tenía solo seis años.

Foto cortesía

Por tal motivo, la también modelo opinó que el primer juicio de los Menéndez fue “injusto” porque no se incluyó evidencia de estos abusos.

“El caso de Erik y Lyle se convirtió en entretenimiento para la nación. Su sufrimiento y sus historias de abuso fueron ridiculizados en viñetas en Saturday Night Live. Los medios convirtieron a los hermanos en monstruos”, afirmó Kim Kardashian.

Además, destacó que los presentaron como.“dos chicos ricos y arrogantes de Beverly Hills que mataron a sus padres por ambición, en vez de por defensa propia”

Foto cortesía

No obstante, Kim Kardashian argumentó que las víctimas de abuso sexual, especialmente los hombres, eran tratadas injustamente en la época del juicio. En su opinión, si hubieran sido “las hermanas Menéndez”, no habrían recibido la misma sentencia.

Son “nobles” y “honestos”

“He pasado tiempo con Lyle y Erik. No son monstruos”, aseguró la empresaria, describiéndolos como hombres “nobles” y “honestos”. Si bien no excusa los asesinatos, pidió que el caso sea reabierto. “Se lo debemos a esos niñitos que perdieron su infancia, que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, ayudados o salvados”, concluyó la carta.

Por otro lado, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, reveló que están revisando nuevas pruebas relacionadas con el caso de los hermanos Menéndez y que estarían dispuestos a reevaluar su sentencia.

Finalmente así, la intervención de Kardashian ha reavivado un debate que, aunque parecía haber sido cerrado hace años, podría dar un giro inesperado en busca de lo que algunos consideran verdadera justicia.