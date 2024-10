Jim Parsons descarta un regreso a Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory”

El actor Jim Parsons, conocido por su icónica interpretación de Sheldon Cooper en la exitosa serie “The Big Bang Theory”, afirmó que no tiene planes inmediatos de revivir a su famoso personaje.

En una reciente entrevista en el programa “¿Quién habla con Chris Wallace?”, Parsons reflexionó sobre su experiencia en la serie y su opinión acerca de un posible reinicio, dejando en claro que, por el momento, no considera dicha posibilidad.

En un contexto en el que la industria cinematográfica y televisiva se ve saturada por remakes y reboots, Parsons fue enfático al expresar que regresar a “The Big Bang Theory” no se encuentra en sus proyectos futuros.

“Como estamos ahora, no. Pero tampoco digo nunca a nada, porque la vida cambia demasiado”, declaró el actor de 51 años, dejando entrever que, aunque no contemple este regreso, está abierto a futuras circunstancias.

El actor resaltó la singularidad de “The Big Bang Theory”, argumentando que el proyecto original fue tan especial que recrear su éxito sería una tarea monumental. “Fue tan especial en su momento y lo que es hoy. Lo llaman ‘rayo en la botella’ por una razón, y puedes estar seguro de que no sería lo mismo”, afirmó Parsons. En su opinión, no existe un motivo convincente para llevar a cabo un reinicio. “¿Entonces, por qué lo haríamos? No lo sé, eso es lo que pienso por ahora. Pero, como digo, si Dios quiere, la vida es muy larga”, añadió.

