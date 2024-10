Gaby Espino deja atrás la soltería: Estoy viviendo mi felicidad

A punto de cumplir 47 años, Gaby Espino vive una de las etapas más plenas y felices de su vida.

La actriz y conductora venezolana, quien se unió recientemente a una compañía de mercadeo en red con la que está ayudando a otras mujeres a generar sus propios ingresos, no solo tiene motivos para sonreír en el terreno profesional. También en el personal.

La protagonista de exitosas telenovelas como Luna, La heredera, Más sabe el diablo y Santa diabla, quien supera los 14 millones de seguidores solo en Instagram, dejó atrás la soltería.

Así lo confirmó la propia Gaby recientemente en el pódcast de su compatriota Camila Canabal.

“Estoy contenta. Me brillan los ojos. Pero no voy a decir nada. Primera vez que lo digo. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más”, expresó.

“¿Te estás escondiendo?”, le preguntó Canabal.

“No, no escondida, simplemente estoy viviendo mi felicidad”, aseveró Espino.

La también influencer destacó que el tiempo que estuvo soltera se lo disfrutó “muchísimo” porque trabajó en ella.

