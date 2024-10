Yordano lanzó su nuevo disco “Ida y vuelta”

El cantautor ítalo-venezolano, Yordano, anunció este viernes el lanzamiento del disco “Ida y Vuelta”, el cual mezcla el pasado con el presente, a través de canciones que rememoran grandes momentos de su vida.

El anuncio lo realizó el intérprete en su cuenta de Instagram, en la cual detalló que para elaborar este trabajo tuvo que recordar muchas cosas de su vida universitaria; así como estilos musicales que tenía olvidado.

“El proceso de creación de este álbum tiene más de dos años”, reveló Yordano. La idea nació durante el aislamiento de la pandemia del COVID-19, que este artista venezolano-italiano pasó en su hogar en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

“Y cuando digo tenemos, es porque al final hago canciones para ustedes, y para darle otro matiz a la vida. En aquellos largos días de pandemia encerrado en mi pequeño apartamento de Nueva York, sin panorámica al Cerro Ávila que es la imagen cotidiana del caraqueño, para no sentirme agobiado me puse a buscar una puerta de escape y encontré YouTube. Ahí encontré películas viejas, música olvidada, documentales de música, entrevistas a músicos y al traspasar esa puerta, comenzaron a surgir ideas y preguntas que yo mismo me hacía. Una de ellas era: ¿Qué puedo escribir para no sentirme triste y deprimido?”, relató.

Este álbum, el número 19 en su trayectoria, refleja un viaje de ida y vuelta entre el joven Giordano di Marzo que se subía a los escenarios en los años 70 y el Yordano maduro que hoy es reconocido como uno de los cantautores más influyentes de América Latina.