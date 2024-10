Falleció Michael Newman, estrella de Baywatch

El mundo del entretenimiento llora la partida de Michael Newman, el icónico socorrista de Baywatch que conquistó corazones.

A los 68 años, y tras una valiente batalla de 18 años contra el Parkinson, Newman falleció el pasado domingo rodeado de sus seres queridos.

Su amigo cercano, Matt Felker, fue quien confirmó la triste noticia. “Tuve la suerte de verlo por última vez”, compartió Felker, director de la reciente docuserie sobre Baywatch.

“Con su característico humor, me dijo: “Llegaste justo a tiempo””.

Newman fue más que un actor. Fue el único miembro del elenco que realmente era socorrista, un hombre de acción que llevó su pasión por ayudar a otros tanto a la pantalla como a la vida real.

Combinó su carrera en televisión con su trabajo como bombero, dedicando 25 años a proteger a su comunidad.

En 2006, su vida dio un giro inesperado con el diagnóstico de Parkinson. A pesar de los desafíos, Newman enfrentó la enfermedad con una fortaleza y positividad inquebrantables.

“Esta enfermedad me ha dado tiempo para pensar”, reflexionó en una entrevista. “Y aunque no lo buscaba, me ha brindado sabiduría”.

Con información de People en Español