Warnes Bros estaría preparando una película de Game of Thrones

Warner Bros puso en marcha el desarrollo de al menos una película de “Game of Thrones” (Juego de Tronos), de acuerdo a The Hollywood Reporter. El estudio habría iniciado los trabajos de manera silenciosa, con miras a llevar el universo literario de George R. R. Martin a la gran pantalla. Aunque todavía no habría demasiado para emocionarse.

De acuerdo con el reporte, los preparativos de la película de Juego de Tronos están en una etapa inicial. Incluso menciona que todavía no hay director, guionistas ni actores contratados para ser parte de la producción. De modo que si el proyecto avanza llegaría a los cines en unos cuantos años.

Lo que todavía es un misterio es cómo planea Warner Bros abordar la transición de Juego de Tronos al ámbito cinematográfico. ¿Será con una continuación de la serie original de HBO? ¿O se apostará por adaptar otras novelas de George R. R. Martin que forman parte del mismo mundo? Por ahora es imposible saberlo. La información sí apunta a que no sería un único filme, sino que podría tratarse de varios.

Esta no es la primera vez que se habla de una o más películas ambientadas en Juego de Tronos. Durante la emisión de la icónica serie se rumoreó esa posibilidad en varias oportunidades, aunque nunca se concretó. Incluso los creadores de la adaptación televisiva reconocieron que su idea original era concluirla con tres largometrajes, en lugar de la polémica octava temporada.

Según indica THR, ese deseo no se materializó debido a la negativa de HBO a perder una de sus producciones más destacadas de las últimas décadas.

Con información de Agencias