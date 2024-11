Karol G se disculpó por la polémica que generó el tema “+57”

La reconocida artista Karol G hizo frente a las fuertes críticas que ha generado su más reciente tema “+57”, junto a Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ryan Castro, Blessd y Ovy On The Drums.

Luego de que la canción fuera calificada como un “desastre” por la revista Rolling Stone en español, que acusó a los intérpretes de normalizar la sexualización de menores por la frase “Una mamacita desde los fourteen (14)”, la cantante pidió disculpas y afirmó que la letra se sacó de contexto.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, indicó en un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, explicó.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto a través de la red social X. El mandatario, en respuesta a la reseña de Rolling Stone, se sumó al debate cultural, señalando que “hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.