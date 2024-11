Nacho: Ahora que estudio la palabra de Dios estoy atento de drenar mi ego

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, hizo una reflexión a través de sus redes sociales, donde ofreció algunos detalles de los cambios positivos que ha logrado desde que empezó a estudiar la palabra de Dios.

“Hoy me da pena conmigo mismo saber que hubo un tiempo donde si alguien me invitaba a hablar de algo en cámara que no fuera de mi carrera, yo prefería no hacerlo, estaba detrás de la exaltación propia del reconocimiento de mi trabajo”, dijo.

El intérprete señaló que este tipo de actitudes lograban aumentar su ego, pero mantenían su espíritu vacío, situación que cambió desde que inició el estudio de la biblia.

“Ahora que estudio la palabra de Dios, estoy atento de drenar mi ego y llenar mi espíritu”, acotó.

Indicó que este tipo de enseñanzas le han permitido llevar un mensaje que edifique y mencionó que el propósito de los artistas es entretener, más no para enseñar o guiar. “Sabemos que somos influenciables, queremos parecernos a las personas equivocadas”.

Aseguró que en el poco tiempo que tiene estudiando la palabra de Dios ha logrado obtener todas las respuestas para mejorar su vida.

No hay psicólogo, no hay pareja que pueda ayudarte como lo hace ese libro, no hay nada más importante que tener el espíritu lleno de Dios”, puntualizó.

Con información de Versión Final