Corina Smith regresa al escenario musical con su nuevo sencillo ‘Quítenme El Cel’

Corina Smith regresa con fuerza a la escena musical con su nuevo sencillo ‘Quítenme El Cel’, una canción en la que sigue explorando las emociones del desamor, tema que también permea su exitoso álbum más reciente, “Triste Pero Siempre Mami”.

Este tema urbano, coescrito por Smith junto a Felipe Mejía, narra la historia de una relación que ha llegado a su fin, pero en la que la tentación de aferrarse a lo que ya no tiene futuro sigue presente, a pesar de que, en el fondo, se sabe que es momento de seguir adelante.

“Me gusta cantar sobre lo que siento y sobre situaciones con las que la gente pueda conectarse. En esta canción, hablo de ese momento en que sabemos que lo mejor es alejarse de esa persona que aún tiene nuestro corazón roto, pero nuestros sentimientos nos hacen querer volver a lo que ya se terminó”, explicó la cantante caraqueña en una entrevista con el portal Wondeland.

“Si me ven en la disco, quítenme el celular. Que si no lo vo’a llamar, a decirle que no hay nadie como él. Quítenme el cel”, canta Corina Smith en el tema, que tiene una duración de 2:30 minutos.

El lanzamiento de ‘Quítenme El Cel’ vino acompañado de un visualizer dirigido por Chanty, que fue grabado en Madrid, España. En este video, se muestra a Corina obsesionada con su teléfono mientras la gente a su alrededor disfruta de la fiesta nocturna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corina Smith (@corinasmith)

Con información de El Universal