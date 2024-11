Adele se despide de los escenarios sin fecha de regreso

La cantante Adele se ha despedido este fin de semana de los escenarios, dejando en el aire su posible –o no– regreso.

“Ha sido maravilloso y lo extrañaré terriblemente, y les extrañaré terriblemente”, pronunció entre lágrimas en el concierto con el que puso el broche los recitales, apodamos como Weekends with Adele, que lleva dando desde noviembre de 2022 en The Colosseum; el auditorio del famoso hotel Caesars Palace de Las Vegas.

“Lo único en lo que soy buena es en cantar. Simplemente, no sé cuándo quiero volver a subir al escenario, pero los amo”, indicó emocionada.

La artista ya había avanzado en julio que, una vez acabara sus shows en Las Vegas, tenía pensado pausar durante un tiempo su carrera: “No me vais a ver durante un tiempo increíblemente largo. Me he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y ahora quiero vivirla”.

Comentó que había decidido hacer una residencia en Las Vegas en vez de salir de gira pensando en su hijo Angelo, de once años: “Lo hice para poder mantener su vida normal”.

Agradecimientos para Céline Dion

Adele hizo referencia al emotivo momento que vivió junto a Céline Dion en octubre, tras reconocer a la cantante entre el público de uno de sus recitales. Cantando su tema When We Were Young, la británica vio a la artífice de My Heart Will Go On y se acercó para darle un abrazo.

“¡Lloré durante una semana entera!”, reconoció este sábado antes sus fans. La artista canadiense explicó posteriormente en sus redes sociales lo mucho que la admiraba. “Tu actuación fue increíble”, escribió.

“Fue un momento en el que se cerró el círculo para mí porque esa es la única razón por la que siempre quise estar aquí”, dijo Adele, haciendo referencia al hecho de que su residencia tuvo lugar en el mismo lugar en el que Dion lanzó su propia residencia en Las Vegas hace más de dos décadas.