Alex Ubago canceló su concierto en Cuba

El cantante español Alex Ubago confirmó este martes, a través de sus redes sociales, que no cantará en Cuba el próximo mes de abril como parte del Festival de Música Internacional San Remo que tiene como sede a La Habana.

"Quiero comunicar mi decisión de no viajar a Cuba para mi actuación en abril de este año. A pesar de mis fans en la isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir. Gracias por la comprensión", dijo el artista a través de Twitter.

El músico ibérico precisó en un video que todos los artistas invitados pensaban que estaban siendo contratados por un promotor y no por el gobierno. "En el momento que hemos sabido la verdad, hemos decidido no acudir”.

“Esto no tiene que ver con presiones mediáticas, es una cuestión quizás de desinformación, hemos decidido no aceptar la propuesta por una cuestión puramente ética", puntualizó Ubago.

El dúo Andy y Lucas también confirmó la suspensión de su presentación en el concierto a través de un video donde se disculparon con su fanaticada por lo ocurrido.