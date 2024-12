Victoria Arráiz y Britney Wiedeman: Las aragüeñas destacan en el Miss Universe Venezuela 2024

Victoria Arráiz y Britney Wiedeman, con las bandas de Aragua y Apure respectivamente, han dado la batalla a lo largo del desarrollo del Miss Venezuela 2024. Con prototipos y estilos muy disímiles, pero ambas colmadas de carisma, belleza y talento, han aglutinado la atención del público y encendido la esperanza de una corona nacional para el estado que las vio nacer.

Gledys María Victoria Arraiz, con 1,70mts de estatura y 50 kilos, la rubia, nacida un 9 de diciembre, ha labrado su propio éxito entre pasarelas y coronas. Mini Reina de Ferias de San José 2003, Teen Model Aragua 2011, Miss Hispanoamericana de Venezuela 2013, Reina Internacional de la Cosecha Llanera 2019 y participante de El Concurso by Osmel Sousa Aragua 2021, la sagitariana ha causado controversia con su moderno y atrevido look, pero sobre todo con su dilatada capacidad oratoria y de pasarela. “Yo soy bailarina profesional de danza contemporánea. Las bailarinas tenemos una forma muy particular de movernos, así que si, mi pasarela tiene un ritmo muy vivo”, destacó la ojiverde nacida en Palo Negro, TSU en Mercadeo, animadora, modelo y estudiante de Comunicación Social.

DESDE MI FOCO:

Una de las grandes fortalezas de la Miss Aragua 2024, además de su dilatada trayectoria como reina de belleza y modelo, es sus amplios conocimientos culturales, su capacidad oratoria y su poder de conectar con el público. “Desde mi Foco es un proyecto que ya tiene algo más de un año andando, con el que buscamos establecer iniciativas que impulsen la normalización y fortalecimiento del rol en la sociedad de personas con capacidades visuales alternas. Nuestra labor fomenta actividades culturales y dancísticas que respalden y mejoren esa conexión y entendimiento entre la sociedad y personas con problemas visuales.” Puntualizó la ganadora de la banda Miss Indetenible en la Gala Interactiva del Miss Venezuela.

Por su parte Britney Wiedeman ha logrado capitalizar un look exótico que bien la hace cercana a la belleza llanera como a los cánones asiáticos; pero sobre todo una dulzura innata que la ha vuelto una de las grandes favoritas del público y prensa especializada. Con 27 años de edad y una figura envidiable, la modelo se paseó con éxito por el Reinado de Ferias de San José, haciéndose con la corona de Reina de la Cultura en 2023. Pero pese a su fulgurante paso por los regionales del Miss Aragua al Miss Venezuela 2023 y Miss Guárico al Miss Venezuela 2024, su pase al certamen nacional de belleza y su designación como Miss Apure 2024 vendría de manos directas de la Dirección Nacional que vio en ambas oportunidades en ella, los talentos y virtudes para competir por la máxima corona de belleza nacional.

ALAS DE MARIPOSA:

La Wiedeman, además de un impresionante recorrido en el mundo de los certámenes, es diseñadora de modas y animadora. Pero si algo la llena de particular pasión es su proyecto social “Alas de Mariposa”, con el que busca crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan los pacientes de enfermedades autoinmunes. “Como paciente de Lupus Eritematoso Sistémico vivo en carne propia lo retador que puede ser enfrentar el día a día con una enfermedad que te debilita y agrede constantemente. Creo que generar espacios de empatía y entendimiento y buscar ayuda psicológica y respaldo en materia de tratamientos es fundamental para la supervivencia de los afectados con enfermedades como el Lupus, la diabetes, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide.” Destacó la Reina de belleza.

Lo cierto del caso es que ambas reines suponen no solo destacadas personalidades que han hecho grandes aportes al mundo de la moda, la belleza, el arte, la moda y la danza; sino impecables figuras que además de belleza tienen mucho espíritu y alma que aportar a la corona de Miss Universo 2024.

La Gala Final del Miss Universo 2024 se celebrará este jueves 5 de diciembre desde las 7PM en el nivel Espacio del Centro Comercial Líder de Caracas y será transmitido por Venevision a través de su señal abierta y sus distintas plataformas de transmisión digital.

Nota de prensa