Jay-Z reaccionó ante acusaciones de abuso sexual

El rapero Jay-Z negó las “atroces” acusaciones de que había abusado sexualmente a una mujer cuando era menor de edad, calificando la demanda como un intento de “extorsión”.

A través de su empresa Roc Nation, el artista, cuyo nombre real es Shawn Carter, rechazó enérgicamente la denuncia interpuesta por el abogado Tony Buzbee, que le acusa de violar a una mujer cuando esta tenía 13 años.

En un comunicado en la red X, Jay-Z aseguró que la demanda es un “intento de chantaje” y parte de un patrón de acusaciones, mismas que ya han sido dirigidas contra Sean Combs, conocido como Puff Daddy, quien también está señalado en la demanda.

“Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, no le daré ni un solo céntimo!”, afirmó el rapero.

El artista dijo que el único “dolor” que siente es por el impacto que pueda tener en su familia, especialmente por su esposa, la reconocida cantante estadounidense Beyoncé y sus hijos.

Con información de Ronda