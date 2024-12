Belinda defendió a Selena Gomez de las críticas de Eugenio Derbez

Después de que el actor mexicano Eugenio Derbez manifestó que la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Pérez “es indefendible” y cuestionó la habilidad de la artista para hablar español, varias personas reaccionaron ante el tema, como fue el caso de la cantante española Belinda, quien defendió a su colega de los comentarios despectivos del mentado hombre.

Fue en sus historias de Instagram que la expareja de Christian Nodal tachó la declaración de Eugenio de “lamentable” y enfatizó que Selena es una mujer talentosa y admirable, motivo por el cual muchos individuos siguen paso a paso sus proyectos artísticos.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como @selenagomez, a mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen y qué pueden deñar los sentimiento de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras”, escribió Belinda.

De esta misma manera, la intérprete de Cactus resaltó la importancia del manejo de las redes sociales, mismas que en los últimos años la han utilizado para criticar a las personas, específicamente a los artistas.

“Ojalá las redes sociales se utilizarán para críticas constructivas y no destructivas. @selenagomez a lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces! You are a Queen!”, agregó la rubia.

Los usuarios de internet al leer este escrito felicitaron a la española por su valentía de apoyar a Gomez en un momento tan delicado que enfrenta.