Rosmeri Marval fue operada de emergencia

A través de sus redes sociales, la conocida actriz venezolana Rosmeri Marval informó que tuvo una emergencia médica debido a un cólico nefrítico.

“Les tengo una recomendación: tomen agua. Yo no lo hago y estoy sufriendo las consecuencias. Hoy tuve que salir de emergencia de la casa, con un dolor horrible que no se lo deseo a nadie. De verdad, podría decir que se iguala al dolor de contracciones de parto, por un cólico nefrítico, tengo una piedra en el riñón. Y es horrible… Y nada, aquí estamos en emergencia”, contó en sus historias de Instagram.

Posteriormente, Rosmeri Marval dio detalles de su situación. “En resumen, la piedra es grandecita, tengo aproximadamente una semana con ella, tratando de que salga y no ha salido. Existen dos posibilidades: una que me espere hasta que ella quiera salir, pero ya tengo la uretra muy lastimada. Entonces, la mejor opción que me dan es operarla, para desintegrarla y que salga. Es una cirugía prácticamente ambulatoria. Esa es la mejor opción que me dan, sobre todo porque el viernes tengo que viajar. Si espero a que salga, este mismo dolor que me dio hoy, me puede dar en plena función”.

La mañana de este miércoles comunicó había sido intervenida y “gracias a Dios todo salió excelente”.

Hace unas horas, la actriz de 32 años de edad ya se encuentra de alta y asegura que estará lista para completar las funciones del montaje que desarrolló y protagoniza con Karlis Romero.