Liliana Rodríguez quiere reconciliarse con su padre José Luis Rodríguez

Para nadie es un secreto que la relación entre José Luis “el Puma” Rodríguez y sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth, no ha sido la mejor. El cantante y sus descendientes han estado distanciados por más de tres décadas.

Aunque no se sabe el motivo exacto de esta separación, el artista lo atribuye a su matrimonio con Carolina Pérez, con quien se casó tan solo un año después de haberse divorciado de Lila Morillo, madre de Liliana y Lilibeth.

A lo largo de los años, Liliana y “el Puma” se han visto enfrascados en una guerra de dimes y diretes, en la que ella prácticamente lo acusa de ser un mal padre. No obstante, recientemente la exparticipante de “La Casa De Los Famosos” se mostró dispuesta a arreglar las cosas con su progenitor.

En un encuentro con la prensa, Liliana rompió en llanto y admitió extrañar a su papá. Incluso, dejó ver que, si dependiera de ella, sus diferencias se habrían resuelto desde hace mucho tiempo.

“A mí me gustaría que fuera ayer. Poder hacer una llamada, reunirme con él, darle un abrazo, olerlo, besarlo, pero, si todavía no me toca, pues espero”, expresó.

Además, Liliana se dijo esperanzada de que, en algún momento, “el Puma” también quiera reencontrarse con ella y construir una relación padre e hija.

“Espero el momento y no pasa nada, sigo viviendo mi vida. Pase o no pase, yo sigo creyendo en la unión y la familia”, manifestó.

Con información de TVNotas