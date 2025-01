Revelan que Edgar Ramírez presentará los Globos de Oro 2025

|| Redacción El Periodiquito

Los Globos de Oro revelaron este 2 de enero su lista de presentadores para la entrega de premios del próximo domingo y es una mezcla de actores, comediantes y algunos de los artistas más famosos del año. Entre ellos destacan el actor venezolano Edgar Ramírez, Andrew Garfield, Demi Moore, Anya Taylor-Joy, Dwayne Johnson, Michelle Yeoh, Nicolas Cage, Viola Davis y Zoë Kravitz, junto a otros que iluminarán el escenario.

La ceremonia número 82 del domingo será conducida por la comediante y presentadora Nikki Glaser, quien hará historia como la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario.

En el lado de las nominaciones, la película en la que participa el actor nacido en San Cristóbal, Emilia Pérez lidera con 10 candidaturas, seguida por The Brutalist con siete. En la televisión, The Bear arrasa con cinco nominaciones, mientras que Shōgun y Only Murders in the Building compiten con cuatro cada una.

Además, se reconocerán trayectorias extraordinarias: Viola Davis recibirá el prestigioso Cecil B. DeMille Award, y Ted Danson será honrado con el Carol Burnett Award.

Otros presentadores incluyen a Anthony Mackie, Anthony Ramos, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Catherine O’Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Miles Teller, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone y Vin Diesel.