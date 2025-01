Emilia Pérez” logró reconocimiento en los Globos de Oro gracias a Zoe Saldaña

|| Redacción El Periodiquito

***La comediante nominada al Emmy y al Grammy, Nikki Glaser, hizo su debut como presentadora de los Globos , se burló de las principales estrellas de Hollywood, incluido Timothée Chalamet, durante su monólogo de apertura.***

La 82ª edición de los Globos de Oro convirtió su icónica alfombra roja en el epicentro del glamour y la elegancia. Hasta el icónico Hotel Beverly Hilton de los Ángeles se trasladó multitud de fotógrafos que, con sus cámaras, capturaron a las estrellas más esperadas.

Este año, la gala fue conducida por Nikki Glaser, nominada a ‘Mejor Monólogo’. Un hito histórico al tratarse de la primera mujer que presenta estos premios en solitario. Por su parte, entregando los galardones encontrmos a influyentes personajes de la industria cinematográfica de la talla de Sha-ron Stone, Andrew Garfield, Salma Hayek, Kate Hudson o Viola Davis, entre otros muchos.

El venezolano Edgar Ramírez participó como uno de los presentadores de la prestigiosa gala.

Entre los nominados destacaron nombres como el de Amy Adams, por Nightbitch; Timothée Cha-lamet, por A Complete Unknown; Tilda Swinton, por La habitación de al lado; o Javier Bardem, por su espectacular labor en Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez. Aunque, sin duda, es la película Emilia Pérez la que consiguió conquistar al jurado con sus 10 nominaciones.

La más nominada

La primera premiada fue Zoe Saldaña, por su papel en “Emilia Pérez”, la película que, con 10 nomi-naciones, era la gran favorita de la noche.

Otra de las multipremiadas podría ser The Brutalist, que narra la historia de un arquitecto húngaro que intenta construirse una nueva vida en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, y que contó con siete nominaciones.

En las categorías dedicadas a la televisión, Shōgun se hizo ya con dos premios de los cuatro a los que aspiraba. Las otras dos serias opciones de ganar más galardones eran The Bear y Only Murders in the Building.

ALGUNOS DE LOS GANADORES:

Mejor actriz de reparto en una película: Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”

Mejor actriz en una serie musical o de comedia para TV: Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de reparto en una película: Kieran Culkin, por A Real Pain

Mejor actor en una serie de drama para TV: Hiroyuki Sanada, por Shōgun

Mejor actriz de reparto en una serie de TV: Jessica Gunning, por Baby Reindeer (“Bebé reno”)

Mejor actor de reparto en una serie de TV: Tadanobu Asano, por Shōgun