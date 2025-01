Bad Bunny se estrenó como presentador de noticias

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, debutó en el noticiero matutino número uno de Puerto Rico, NotiCentro Al Amanecer, como ancla de noticias.

Vestido elegantemente con un traje de chaqueta y corbata, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, estuvo en el programa de noticias acompañado por el periodista Jorge Gelpí Pagán.

Además de cumplir con las labores como “reportero ancla”, Bad Bunny llevó a cabo una breve entrevista donde habló de distintos temas, incluyendo sobre su nuevo álbum “Debí tirar más fotos”, que estrenó el pasado 5 de enero de 2025.

Durante la entrevista, el cantante confesó haber estudiado sobre la historia de Puerto Rico para crear varios de los temas que compuso. “Tuve que educarme (sobre Puerto Rico), porque a veces me hacían preguntas que ni yo mismo sabía contestar. Me sorprendía lo poco que quizás yo mismo podía desconocer de la historia de mi país. Y ahí es donde entra esa hambre de querer aprender y educarme, porque yo no soy distinto a otro puertorriqueño. Yo vengo de escuela pública”.

Asimismo, el artista fue sorprendido durante la transmisión con la presencia del actor y cineasta Jacobo Morales, quien fue el protagonista del cortometraje “Debí tirar más fotos”, codirigido por el propio Bad Bunny.