Paris Jackson confesó tener cinco años de sobriedad

La cantante de 26 años, Paris Jackson, hija del difunto Michael Jackson, celebró a través de sus redes sociales tener cinco años sin consumir drogas ni alcohol.

En este sentido, confesó que luchó por mucho tiempo contra la adicción a la heroína y el alcoholismo, y ahora está más que “agradecida” de haber superado sus problemas.

“Hola, soy pk y soy alcohólica y heroinómana. Hoy hace cinco años que estoy limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre. La gratitud apenas araña la superficie. Es porque estoy sobria que puedo sonreír hoy. Puedo hacer música. Puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y mi gato”, escribió en la red social de la camarita la hija de El Rey del Pop.

La publicación estuvo acompañada por un video en el que aparecía bebiendo y de fiesta con amigos en el pasado.

“Aquí hay una pequeña muestra de lo que ha sido posible gracias a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo. A aquellos que me ayudaron en este viaje, aunque sólo sea al principio, a la mitad o durante todo el tiempo hasta ahora, ustedes saben quiénes son y les debo mi vida. Gracias. 5 años. GRACIAS A DIOS”, agregó Paris Jackson.

Esta publicación, la haces unas semanas después de que Paris revelara que está comprometida con el productor musical, Justin Long, después de casi tres años de noviazgo.