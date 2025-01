Bonny Cepeda renunció a su cargo como viceministro de Cultura de RD

El merenguero Fernando Antonio Cruz, mejor conocido como Bonny Cepeda, renunció a su cargo como viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura de República Dominicana.

Así lo dio a conocer en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, dirigida al presidente de la República Luis Abinader, con fecha del 5 de septiembre de 2024.

“Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, a mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto”, indicó.

“Al presidente Luis Abinader las gracias por haberme dado esa oportunidad”, afirmó Bonny.

Su renuncia surge luego de que asistiera a la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ante la Asamblea Nacional (AN).