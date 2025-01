Jennifer Garner perdió a un ser querido en incendios de Los Ángeles

La actriz Jennifer Garner enfrenta un doloroso momento debido a los devastadores incendios en Los Ángeles, Estados Unidos, una tragedia que ha dejado, al menos, 24 personas fallecidas y múltiples daños materiales.

Una de las personas que perdió la vida, fue una gran amiga de la también productora de cine y televisión, así lo informó ella misma en una emotiva entrevista que ofreció el 10 de enero para MSNBC.

“He perdido a una amiga, pero por nuestra iglesia, siento que no debo hablar de ella todavía. Pero sí, he perdido a una amiga a quien no le dio tiempo salir”, expresó visiblemente afectada la artista de 52 años de edad.

Asimismo, agregó que tiene muchos conocidos y amigos que lograron salvarse, pero perdieron sus casas y pertenencias materiales a causa de dichos incendios.

“Mi corazón sangra por mis amigos. Puedo escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas. Me siento hasta culpable de poder caminar en la mía. ¿Qué puedo hacer?, ¿cómo puedo ayudar?, ¿qué puedo ofrecer?”, dijo la actriz.

Con información de Ronda