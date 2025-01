¡Suenan campanas de boda! Dayana Mendoza se comprometió

Dayana Mendoza anuncio a través de su cuenta en Instagram que se comprometió con su actual pareja, el pastor Carlos Uribe. La Miss Universo 2008 compartió la noticia con sus seguidores mediante una publicación en la que mostró el anillo de compromiso.

La exreina de belleza afirmó que se siente agradecida con Dios por sus planes y por poner a Uribe en su camino.

“¡Mi Señor, Jesús, Gracias! Estamos convencidos de esto: esta obra, que has comenzado, la perfeccionarás hasta el día de Cristo Jesús. Tenemos la certeza de que seguiremos viendo tu mano diestra y tu poder obrar sobre y por nosotros, y nuestra familia, porque lo que tú has comenzado, tú eres fiel en completarlo. Esta bendición, tú mismo la has preparado desde el principio de los tiempos, ¡para que tú y solamente tú seas glorificado!”, expresó la Miss Venezuela 2007.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre la boda. Se espera que Mendoza comparta más información en las próximas semanas.

