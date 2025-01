El Juego del Calamar 3 ya tiene fecha de estreno

Recién estrenada la segunda temporada de “El Juego del Calamar“, que ya es la tercera serie más vista de la historia de Netflix, la plataforma anunció este jueves que la tercera y última entrega llegará el 27 de junio.

Una breve secuencia en la que se ve a los participantes en el juego sacando una bola -roja o azul- que decidirá su futuro fue el avance que Netflix proyectó en la presentación de sus contenidos más destacados para 2025.

Un año en el que llegará por fin el ansiado proyecto de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, que lleva soñando con hacer una película del personaje de Mary Shelley desde que era un niño, como reconoció en un vídeo.

“Ha estado en mi cabeza durante 50 años y llevo 25 tratando de hacerlo. Algunas personas creen que estoy un poco obsesionado y algo de razón tienen”, señaló el director mexicano, que afirmó que el personaje “se ha fundido” con su alma. Tanto que “se ha convertido en autobiográfico”.

Habrá que esperar para poder ver el filme de Del Toro y también para final de año llegará la nueva entrega de “Wednesday”, cuya primera temporada, emitida en 2022, se convirtió en la más vista de la historia de la plataforma para una serie en inglés -solo superada a nivel global por “El Juegop del Calamar”-.

Tampoco hay fecha para la última temporada de “Stranger Things”, una de las series más emblemáticas de Netflix, que llega a su fin, aunque sus creadores, los hermanos Duffer, aseguraron que este universo seguirá vivo, en forma de series derivadas en las que ya están trabajando.

Y una de las grandes apuestas de este año de Netflix es la adaptación a serie del famoso cómic de ciencia ficción “El eternauta“, escrito entre 1957 y 1959 por el guionista Héctor Germán Oesterheld y que está protagonizada por Ricardo Darín.

“Sirens“, con Julianne Moore; “Forever“, una nueva versión del clásico literario de Judy Blume; “The Best in Me“, con Claire Danes, o “Black Rabbit“, con Jude Law y Jason Bateman como dos hermanos muy diferentes, son otras de las novedades de series de Netflix.