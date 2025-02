Karla Sofía Gascón descarta renunciar a nominación al Óscar

La actriz nominada al Oscar por la película “Emilia Pérez” Karla Sofía Gascón se refirió sobre si ha pensado en renunciar a la contienda por el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, debido a la polémica que se ha generado en redes sociales desde hace días por una serie de tuits publicados años atrás.

“Yo no puedo renunciar a una nominación, porque lo que he hecho es un trabajo actoral y eso es lo que se está valorando. No he cometido ningún crimen ni he hecho daño a alguien, tampoco soy racista ni nada de lo que se han encargado de intentar hacer creer. No tengo nada que ocultar. No tengo por qué renunciar, a quien piense que debo apartarme solo le pido que piense justamente”, dijo en entrevista a CNN.

Recientemente, Gascón se vio obligada a pedir disculpas por una serie de comentarios en X, realizados entre 2016 a 2021, y a cerrar su cuenta personal. Las publicaciones, al parecer, incluían comentarios despectivos sobre el islam y otros controvertidos sobre George Floyd.

“Quiero reconocer la conversación sobre mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado dolor. Como parte de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y me apena profundamente por aquellos a quienes he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, indicó en una declaración proporcionada a la cadena de noticias.

