¿A quiénes exigirán los Premios Óscar el certificado de vacunación?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado las medidas sanitarias que adoptará para los Oscar 2022. Los nominados e invitados que acudan a la ceremonia, que tendrá lugar el 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, tendrán que presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19 y al menos dos pruebas PCR negativas.

Según informó The New York Times, estos requisitos se aplicarán para nominados a los premios y para sus acompañantes e invitados, pero no para todos los asistentes a la gala. Por su parte, los presentadores y aquellos artistas que actúan en la ceremonia no estarán obligados a presentar el certificado de vacunación, pero serán sometidos a pruebas "rigurosas".

Igualmente, explicó que la decisión de no exigir prueba de vacunación para presentadores y artistas se enmarca en el acuerdo de regreso al trabajo entre la Alianza de Productores de Cine y Televisión y los sindicatos.

Este acuerdo brinda a las productoras la opción de exigir la vacunación a los equipos de producción y a aquellos que trabajan cerca de los actores, pero no es un requisito obligatorio.