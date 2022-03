Conoce al venezolano que hizo una canción con Luis Fonsi

Luego de haber sido descalificado de la 15° edición de La Voz España, la vida del venezolano Oscar Ettedgui dio un giro inesperado cuando colaboró en una canción junto al puertorriqueño Luis Fonsi.

El caraqueño de 27 años relató en una entrevista que, luego de la eliminación, Fonsi se le acercó y le dijo que a pesar de la eliminación, él confiaba en su talento y lo quería ayudar, por lo que intercambiaron sus números telefónicos.

"Yo no creía lo que me estaba pasando, que Fonsi me estuviera apoyando así, pero como todo ha sido tan incierto en mi vida, en ese momento preferí no dar nada por sentado", aseguró el venezolano.

De su nueva canción junto a la estrella boricua, Óscar Ettedgui detalló que "es una canción producida por Fonsi", aunque dejó claro que lo demás es "top secret". "Cuando salga, que estimo será pronto, ya verán", subrayó.

Con información de El Pitazo