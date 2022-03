CODA y Dune triunfaron en los Oscar

GANADORES Mejor Película de Animación Encanto una carta de amor a la cultura colombiana. Repite éxito después de conseguirlo en los BAFTA.

Mejor Actor de Reparto Troy Kotsur (CODA) se convierte así en el segundo actor sordo con un premio Óscar, la primera en ganarlo fue #MarleeMatlin en 1987.

Mejor actriz de reparto Ariana DeBose, por ‘West Side Story

Mejor Película Internacional es para Drive My Car de Japón

Mejor Guion Original es Kenneth Branagh por ‘Belfast’.

Mejor Guion Adaptado ha sido para ‘CODA’

Mejor diseño de vestuario es para Jenny Beavan por ‘Cruella’, quien en 2016 ganó por ‘Mad Max: Fury Road’

Mejor Canción Original ‘No Time to Die’, interpretada por Billie Eilish

Mejor Documental Summer of Soul

Mejor Dirección Jane Campion, por El poder del perro