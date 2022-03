Chris Rock no presentará cargos contra Smith

El actor Chris Rock no presentara cargos contra el ganador del premio Óscar, Will Smith tras haber sido aparentemente agredido por éste último en la ceremonia de los premios cinematográficos, informó la policía de Los Ángeles.

Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles, después de que el cómico hiciera una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del ganador del Óscar como Mejor Actor.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al mejor documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”, refiriendose a la popular película “La teniente O’Neil” donde la protagonista aparece rapada.

“La violencia es venenosa”

Tras la agresión en la ceremonia de los premios, Will Smith aseguró que “la violencia es venenosa” y pidió disculpas: “Mi comportamiento fue inaceptable”.

“Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.