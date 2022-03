La casa Targaryen vuelve a la pantalla de HBO

House of the Dragon será la próxima serie de televisión de fantasía, drama, romance y acción, producida por HBO Max.​ Su argumento, se basa en una precuela de la exitosa serie Game of Thrones.

La precuela de Juego de Tronos llevará a los fanáticos de vuelta al mundo de George R.R. Martin el próximo 21 de agosto. Junto a la fecha, la productora ha compartido de nuevo el huevo de dragón que ha acompañado a la serie desde su revelación, entre otras imágenes de los protagonistas.

La serie narrará la historia de la casa Targaryen 200 años antes de los eventos conocidos por todos en Juego de Tronos.

Según el escrito, el guion, la dirección y las actuaciones pintan “increíbles”. “Me quito el sombrero ante Ryan, Miguel, su equipo y el impresionante reparto”, decía. La primera temporada constará de diez episodios.