¿Le pueden quitar el Oscar a Will Smith por la bofetada a Chris Brown?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas “inició procedimientos disciplinarios” contra el actor Will Smith por sus acciones en los Oscar del domingo.

“La Junta de Gobernadores inició hoy procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y el compromiso de la integridad de la Academia”, dijo la organización detrás de los Oscar en un comunicado.

La declaración también afirma que se le pidió a Smith que abandonara la ceremonia después del incidente “y se negó”. La Academia dijo que reconoce que “podríamos haber manejado la situación de otra manera”.

Por ahora, es imposible saber si la Academia le quitará el Oscar o no a Will Smith, pues lo que sucedió con el actor no tiene precedentes. La Academia no ha revocado un Oscar después de haber sido entregado, por lo que no existe un plan de contingencia para lo que sucedió con Will, es por ello que establecer una sanción tomará tanto tiempo.

Smith ha sido objeto de críticas en los últimos días después de que irrumpió en el escenario el domingo y abofeteó al presentador Chris Rock después de que Rock hiciera una broma sobre la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett Smith.

“Las acciones del Sr. Smith en la 94.ª entrega de los Oscar fueron un evento profundamente impactante y traumático para presenciar en persona y en televisión. Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resiliencia en ese momento”, agregó el comunicado.

“También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración”.

Está previsto que se celebre otra reunión de la junta el 18 de abril, momento en el que “la Academia puede tomar cualquier medida disciplinaria, que puede incluir suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y las normas de conducta”, dice el comunicado.

“De acuerdo con los Estándares de Conducta de la Academia, así como con la ley de California, el Sr. Smith recibe un aviso de votación con al menos 15 días de anticipación con respecto a sus violaciones y sanciones, y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito,”, decía el comunicado.

