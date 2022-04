Netflix suspende producción de película con Will Smith

La plataforma de entretenimiento Netflix suspendió la producción de su película “Fast and Loose”, que tenía como protagonista a Will Smith, después de que el actor le propinara una bofetada al comediante Chris Rock por una broma sobre el corte de cabello de su esposa durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022, informa The Hollywood Reporter.

Según los informes, el proyecto ya había perdido a su director, David Leitch, una semana antes de la gala de premiación cuando decidió dirigir la película de Universal “Fall Guy”, protagonizada por Ryan Gosling.

Netflix supuestamente estaba buscando un nuevo director para avanzar con la película, en un contexto en el que Smith era el favorito para ganar el Oscar a mejor actor por su participación en “King Richard”, informaron fuentes consultadas por el medio.

Sin embargo, la escena protagonizada por el actor, de 53 años, y las repercusiones durante toda la semana, que derivaron en que Smith renunciara a la Academia, hizo que Netflix dejara atrás el proyecto para desligarse del reconocido actor.

La película en cuestión, cuenta la historia de un jefe criminal que pierde la memoria después de un ataque. Tras despertarse misteriosamente en Tijuana (México), se ve obligado a reunir pistas de su pasado, que lo lleva a descubrir que llevaba una doble identidad, como un capo rico y un agente de la CIA arruinado.

Además, el largometraje de Sony “Bad Boys 4” también ha sido suspendido, indicó una fuente al medio especializado, a pesar de que Smith ya había recibido 40 páginas de un guión de esa película antes de los Oscar.

Con información de Globovisión